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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

انطلاق الأتوبيس الطائر لمتابعة مدارس إدارة باريس التعليمية

الاتوبيس الطائر
الاتوبيس الطائر
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انطلقت اليوم الاثنين، إحدى رحلات  "الأتوبيس الطائر"، الخاص بقطاع تعليم الوادى الجديد .

وأكد سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ان الرحلة تتضمن  موجهى عموم واوائل الإدارة للمواد الدراسية المختلفة  لمتابعة منظومة العمل  بإدارة باريس التعليمية وخاصة مدارس قرى الأربعين والمناطق النائية  وتقديم كافة سبل الدعم الفنى والمعنوى لسد العجز بجميع التخصصات  وحال وجود أي عقبات او مشكلات يتم تذليها بشكل فورى وعدم المغادرة إلا بعد التأكد من حل جميع المشكلات والإطمئنان على انضباط العملية التعليمية  .

وأشار سيد عبد العزيز إلى إستمرار  أعمال المتابعة الميدانية  والمرور على جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية وبجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة  وخاصة المناطق النائية  لمتابعة منظومة العمل وتقديم كافة سبل الدعم الفنى والمعنوى للجميع   والعمل على تذليل اى من العقبات والمشكلات التى قد تعرقل سير العمل وبما يضمن خدمة تعليمية متميزة للطلاب.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، و اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

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التربية والتعليم الوادي الجديد تعليم الوادي الجديد
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