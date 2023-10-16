مفتي الجمهورية: التعليم الأزهري واجهة مشرفة

قال الدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية، إن التعليم الأزهري واجهة مشرفة للتعليم، سواء في معاهده وجامعته، ويوصف الأزهر الشريف بأنه كعبة العلم.

وأضاف “علام”، خلال كلمته بفعاليات الملتقى الثالث لضمان جودة التعليم الأزهري، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطــيب شيخ الأزهر: “ان خريجي الأزهر الشريف يجمع بين الثقافتين العلمية والدينية، والقائمين على الأزهر الشريف قد ادركوا خطورة الرسالة التعليمية، وهذا الكيان يواكب التطورات، والمستجدات في كافة مناهجه”.

وتابع: “هيئة تطوير التعليم تواكب التطورات والمستجدات، من أجل ان يتخرج الطالب بصورة مثالية”.