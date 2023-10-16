إقبال كبير على التبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين بجامعة بنها (صور)

واصلت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة بنها، أسبوع التبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين، بكليات الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق أسرة طلاب من أجل مصر، وذلك بكلية التجارة بالجامعة، حيث شهدت إقبال كبير من الطلاب والأساتذة بالكلية والإداريين.



وكان قد بدأ اسبوع التبرع بالدم بجامعة بنها بكلية العلاج الطبيعي بجامعة بنها، حيث شهدت عملية التبرع إقبال كبير من الطلاب إيمانا منهم بالدور الكبير الذي يقدموه لدعم الأشقاء الفلسطينيين خلال الحرب الدائرة مع العدو الإسرائيلي.



وقال الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، في تصريحات صحفية اليوم، إن هذه الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

التبرع بالدم

التبرع بالدم للأشقاء الفلسطنيين

المشاركين في حملة التبرع بالدم

التبرع بالدم بجامعة بنها