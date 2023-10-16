القومي للسينما يقيم احتفالية كبرى بذكرى نصر أكتوبر في أوبرا الإسكندرية

يقيم المركز القومي للسينما احتفالية كبرى بالتعاون مع دار الاوبرا بالإسكندرية بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر.

وقد صرح الكاتب والناقد مجدي الشحرى المشرف علي نوادي السينما بالمركز القومي للسينما ان الاحتفالية تقام يوم الخميس القادم الموافق ١٩ أكتوبر في تمام الساعة السابعة مساء

وتتضمن الإحتفالية عرض كلاً من فيلم صائد الدبابات للمخرج خيري بشارة ، فيلم أبطال من مصر للمخرج احمد راشد ، فيلم رجال خلف المقاتلين للمخرج محمد قناوي ، وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر ويتم خلالها مناقشة الأفلام مع الجمهور.