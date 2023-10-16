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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 4 أشخاص سقط بهم أسانسير من الطابق الرابع بشبرا الخيمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إصابة 4 أشخاص إثر سقوط أسانسير بهم من الطابق الرابع، وجرى استدعاء الحماية المدنية واستخراجهم ونقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وانتدبت المعمل الجنائي لبيان سبب الحادث.

وكانت مديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا من المواطنين بشارع نادي البلاستيك يفيد بسقوط أسانسير من الطابق الرابع، إثر خلل فني ما أدى إلى إصابة 4 من مستقليه.

علي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث سقوط مصعد بشارع نادي البلاستيك بشبرا الخيمة ب4 اشخاص، أسفر عن إصابتهم بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، وجرى الدفع برجال الحماية المدنية واستخراج المصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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سقوط مصعد شبرا الخيمة سقوط اسانسير مدينة شبرا الخيمة
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