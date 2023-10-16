مؤشر نيكي الياباني يتراجع بأكثر من 2% في تعاملات اليوم

انخفض المؤشر نيكي الياباني بأكثر من 2% اليوم الاثنين 16 أكتوبر 2023، متأثرا بتراجع الأسهم المرتبطة بقطاع تصنيع الرقائق .

وأوضحت رويترز، أن التراجع يأتي في ظل انخفاض الرغبة في المخاطرة جراء تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وتراجع المؤشر نيكي 2.03% ليغلق عند 31659.03 نقطة، وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.53% إلى 2273.54 نقطة.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول لدى فيليب سكيوريتيز في اليابان "في ظل ارتفاع المخاطر بالنسبة للشرق الأوسط، يستعد المستثمرون لمزيد من الانخفاضات في الأسواق وتقليص مراكزهم المستمرة منذ فترة طويلة في الأسهم.

وانخفض مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسداك يوم الجمعة مع تدهور البيانات المتعلقة بمعنويات المستهلكين وتفاقم الصراع في الشرق الأوسط مما أدى إلى إحجام المستثمرين عن المخاطرة، بينما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.12%.

وتراجعت أسهم الشركات ذات الثقل المرتبطة بتصنيع الرقائق مقتفية أثر أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية، وتراجع سهمي طوكيو إلكترون وأدفانتست 3.84% و4.79%على الترتيب.

وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك العاملة في مجال التكنولوجيا 2.04%.