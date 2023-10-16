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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الصحة العالمية: عشرات الهجمات على المرافق الصحية في غزة والضفة المحتلة

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
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سجل نظام مراقبة الهجمات على مرافق الرعاية الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة 48 هجمة صحية.

وقالت الأمم المتحدة في تقرير إنساني، إن الهجمات شملت استشهاد 12 عاملًا صحيًا وإصابة 20 آخرين في أثناء أداء الواجب"، كما استشهد نحو 12 من موظفي "الأونروا" أيضًا، حسبما أوردت "القاهرة الإخبارية".

وفي الضفة الغربية المحتلة، وثقت منظمة الصحة العالمية 63 هجومًا على المرافق الصحية، بما في ذلك عرقلة تقديم الرعاية الصحية والعنف الجسدي تجاه الفرق الصحية، واحتجاز العاملين في مجال الصحة ومركبات الإسعاف والتفتيش العسكري للأصول الصحية.

وأضافت الأمم المتحدة، في تقريرها، أن جميع الوكالات الإنسانية والعاملين فيها واجهت قيودًا كبيرة على تقديم المساعدة الإنسانية، بسبب الغارات الجوية والقيود المفروضة على الحركة ونقص الكهرباء والوقود والمياه والأدوية والمواد الأساسية الأخرى، مشددة على أن انعدام الأمن السائد يمنع الوصول الآمن إلى الأشخاص المحتاجين والمرافق الأساسية، مثل المستودعات.

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غزة العدوان الإسرائيلي منظمة الصحة العالمية الأونروا الضفة الغربية
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