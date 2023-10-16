بالفيديو.. نقيب الصحفيين الفلسطينيين: نتنياهو يتحكم في الرواية الإسرائيلية لمنع تشويه صورته

أكد ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الإثنين، استشهاد 11 صحفيًا وإصابة العشرات، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، يرغب في التحكم بالرواية الإسرائيلية المزيفة لمنع تشويه صورته في العالم.

وقال ""أبو بكر"، في مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي دمر 50 مؤسسة إعلامية وقصف مئات منازل الصحفيين منذ بدء العدوان على غزة، مؤكدًا أنه يجري التواصل مع نقابة الصحفيين المصريين والنقابات العربية لتوثيق الأحداث في قطاع غزة.

وذكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، أن المحكمة الجنائية الدولية تلقت رسائل توثق جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، الذي أوقع الآلاف من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

وينفذ جيش الاحتلال عملية "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة، التي قال إنها تأتي ردًا على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.