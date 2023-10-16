"تعليم القاهرة" تحتفل باليوم العالمى للغذاء

تحتفل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية ايمن موسى مدير عام المديرية،باليوم العالمى للغذاء والذى يوافق ١٦ اكتوبر من كل عام .

وإحتفالاً بهذا اليوم صرح "وكيل أول الوزارة "بأننا نسعى لتعزيز صحة الطلاب من خلال توعيتهم بالغذاء المتوازن الغنى بالعناصر الغذائية المفيدة والذى يؤثر بشكل كبير ومباشر على الصحة العامة لأبنائنا الطلاب وبالتالى يؤثر على تحصيلهم الدراسى

واجتمع " موسى" سابقاً مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة ساينوفودز بتوريد الوجبات الغذائية لطلاب العاصمة وذلك لضمان خلق جيل يتمتع بصحة جيدةء مؤكدا" على إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء إستلام الوجبات الغذائية وتسليمها للتلاميذ وذلك حرصا على سلامة صحتهم .

واوصى "موسى"بفحص الوجبات الغذائية المدرسية قبل توزيعها مشدداً على فتح وجبة وتناولها للإطمئنان على سلامة مكوناتها قبل توزيعها على ابنائنا الطلاب .

واوضح "موسى "أهمية دور المعلمين في توعية الطلاب بأهمية الصحة الغذائية و تعزيز وعيهم بأهمية الحفاظ على وجبة افطارهم اليومية. وتعليمهم أهمية غسل اليدين قبل وبعد تناول الطعام والحرص على تناول المشروبات الصحية والنوم الجيد وممارسة النشاط البدني وذلك لتعزيز عملية النمو والتطور لدى ابنائنا الطلاب، لكونها عامل أساسي لدعم القدرة على التركيز ودعم القدرات الذهنية وتطوير التحصيل العلمي لديهم .

جدير بالذكر ان"الهدف من الاحتفال باليوم العالمى للغذاء، تعزيز الوعي والعمل على الصعيد العالمي من أجل مَن يعانون من الجوع وسوء التغذية والحاجة إلى ضمان الأمن الغذائي والنظام الغذائي الصحي للجميع.

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