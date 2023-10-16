بالفيديو.. الأرصاد: طقس خريفي مائل للحرارة وأمطار متوقعة على هذه المناطق

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرار لتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 إلى 6 كيلو من سطح الأرض، مشيرة إلى أن هذا المنخفض يعمل على وجود سحب منخفضة ومتوسطة التي يكون معها سقوط أمطار وانخفاض طفيف في قيم درجات الحرارة.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أنه من المتوقع استمرار سقوط الأمطار لليوم الثالث على التوالي على المناطق الساحلية وستكون أمطار متوسطة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط مرورًا بمطروح والعلمين والإسكندرية وشمال الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والسواحل الشمالية الشرقية مثل دمياط وبورسعيد ورفح والعريش وبعض مناطق وسط سيناء.

وتابعت، أن الأمطار قد تمتد لمناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري وتكن من خفيفة لمتوسطة وتكون على فترات متقطعة من اليوم، موضحًة أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية وتسجل العظمى على القاهرة 29 درجة مئوية ونشهد طقس خريفي مائل للحرارة ومعتدل على السواحل الشمالية .