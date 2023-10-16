تداول 61 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 61000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 352 شاحنة و 24 سيارة حيث شملت حركة الواردات 32000 طن بضائع ، 80 شاحنة و4سيارة فيما شملت حركة الصادرات 29000 طن بضائع ، 272 شاحنة و20 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة CHamchuri Naree وعلى متنها 32 الف طن المونيوم قادمة من استراليا بينما تغادر السفينة Glamour وعلى متنها 24 الف طن فوسفات متجهة للهند فيما غادرت الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1700 طن بضائع و217 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى كوين نفرتيتى، ايلة وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 573 راكب بموانيها .

