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الإثنين 16 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انتخاب مجلس إدارة مركز شباب مدينة الروضة في دمياط

مراكز شباب
مراكز شباب
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عقدت بمقر مركز شباب مدينة الروضة إدارة شباب الروضة بإشراف إدارة شئون الهيئات الخاصة بمديرية الشباب والرياضة ،  الجمعية العمومية للمركز  للعام 2024/2023 .

  يتضمن جدول الأعمال ، اعتماد الميزانية للعام المالي السابق والموافقة علي موازنة وخطة النشاط للعام المالي الجديد والتصديق علي الحساب الختامى للمركز .

يتم عقد الجمعيات بإشراف قانونى من إدارة الشئون القانونية  بالتعاون مع إدارة الهيئات ، وكانت جلسة الجمعية العمومية غير قانونية لعدم  حضور النسبة القانونية المقررة حسب نص المادة (١٤)من لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب المعتمدة بالقرار(٣٦)لسنة٢٠١٨ .

يفوض مجلس الإدارة في اختصاص الجمعية العمومية والتصديق على جدول الأعمال ماعدا بند الميزانية .

ويتم عقد الجمعيات العمومية ، استنادا إلي قانون تنظيم الهيئات الشبابية  رقم 218 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 36 لسنة 2018 .

يذكر أن المديرية بها عدد 101 مركز شباب ، منهم 75 جمعية عمومية انتخاب واستكمال مجلس إدارة  ، و26 جمعية عمومية تصديق علي الحساب الختامى  حيث يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و دكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير  المديرية

نظمت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب  والرياضة بدمياط  بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء مسيرة للفتيات المشاركات ببرنامج ريحانة ( البرنامج القيادى لتمكين وزيادة وعى الفتيات) تحت رعاية  قرينة رئيس الجمهورية.

حضر المسيرة عبده شعراوى وكيل المديرية للرياضة  نائبا عن الدكتور وليد الشاذلي مدير المديرية ،  شارك في المسيرة أكثر من ٤٠٠ فتاة من مختلف الشعب التخصصية والبرامج التابعة لإدارة تنمية النشء بدمياط .

بدأت الفعاليات بدعوة الفتيات المشاركات بالانضمام للمرحلة الرابعه ، والاستفادة من البرنامج و التعريف بكيفية الاشتراك وتحقيق الأهداف المرجوة منه .

بدأت المسيرة بالتجمع أمام ديوان مديرية الشباب والرياضة بدمياط  مقدمتها فتيات برنامج ريحانة،  حاملين لافتات لوعى الفتيات ودعوتهم للاشتراك فى المرحلة الرابعة ، وانضم للمسيرة الفرق الكشفية والارشادية التابعة لادارة تنمية النشء الذين قدموا أثناء المسيرة عروض وأناشيد وطنية احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر .

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دمياط - مراكز الشباب احداث دمياط التنفيذي الجمعيات العمومية
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