انتخاب مجلس إدارة مركز شباب مدينة الروضة في دمياط

عقدت بمقر مركز شباب مدينة الروضة إدارة شباب الروضة بإشراف إدارة شئون الهيئات الخاصة بمديرية الشباب والرياضة ، الجمعية العمومية للمركز للعام 2024/2023 .

يتضمن جدول الأعمال ، اعتماد الميزانية للعام المالي السابق والموافقة علي موازنة وخطة النشاط للعام المالي الجديد والتصديق علي الحساب الختامى للمركز .

يتم عقد الجمعيات بإشراف قانونى من إدارة الشئون القانونية بالتعاون مع إدارة الهيئات ، وكانت جلسة الجمعية العمومية غير قانونية لعدم حضور النسبة القانونية المقررة حسب نص المادة (١٤)من لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب المعتمدة بالقرار(٣٦)لسنة٢٠١٨ .

يفوض مجلس الإدارة في اختصاص الجمعية العمومية والتصديق على جدول الأعمال ماعدا بند الميزانية .

ويتم عقد الجمعيات العمومية ، استنادا إلي قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 36 لسنة 2018 .

يذكر أن المديرية بها عدد 101 مركز شباب ، منهم 75 جمعية عمومية انتخاب واستكمال مجلس إدارة ، و26 جمعية عمومية تصديق علي الحساب الختامى حيث يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و دكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية

نظمت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بدمياط بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء مسيرة للفتيات المشاركات ببرنامج ريحانة ( البرنامج القيادى لتمكين وزيادة وعى الفتيات) تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية.

حضر المسيرة عبده شعراوى وكيل المديرية للرياضة نائبا عن الدكتور وليد الشاذلي مدير المديرية ، شارك في المسيرة أكثر من ٤٠٠ فتاة من مختلف الشعب التخصصية والبرامج التابعة لإدارة تنمية النشء بدمياط .

بدأت الفعاليات بدعوة الفتيات المشاركات بالانضمام للمرحلة الرابعه ، والاستفادة من البرنامج و التعريف بكيفية الاشتراك وتحقيق الأهداف المرجوة منه .

بدأت المسيرة بالتجمع أمام ديوان مديرية الشباب والرياضة بدمياط مقدمتها فتيات برنامج ريحانة، حاملين لافتات لوعى الفتيات ودعوتهم للاشتراك فى المرحلة الرابعة ، وانضم للمسيرة الفرق الكشفية والارشادية التابعة لادارة تنمية النشء الذين قدموا أثناء المسيرة عروض وأناشيد وطنية احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر .