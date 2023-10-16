فحص طبي لرامي ربيعة في مران الأهلي اليوم

يخوض مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رامي ربيعة فحصا طبيا خاصا علي هامش مران اليوم للوقوف علي الحالة الصحية للاعب قبل العودة لخوض المباريات، حيث من المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في دوري السوبر الأفريقي الجمعة المقبل.

وكان قد تعرض رامي ربيعة للإصابة في مباراة سان جورج الإثيوبي في إياب الدور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا وفيها حسم النادي الأهلي بطاقة التأهل إلى دوري المجموعات.

وطلب مارسيل كولر تقرير مفصل عن الحالة الصحية لرامي ربيعة من الطاقم الطبي للنادي الأهلي.

من ناحية أخرى يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سيمبا التنزاني في افتتاح بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وتقام مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر الأفريقي في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 20 أكتوبر الجاري في العاصمة التنزانية دار السلام.

وقيد الأهلي 30 لاعباً في قائمة الفريق الأفريقية وهم: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف -علي معلول - كريم الدبيس - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - محمد هاني - خالد عبد الفتاح- أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - مروان عطية - كريم نيدفيد - عمرو السولية - إمام عاشور - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشه - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - كريم فؤاد - محمد الضاوي كريستو - رضا سليم - بيرسى تاو - محمود عبد المنعم كهربا - أنتوني موديست وصلاح محسن.