تضامن دمياط: شاطئ ذوي الهمم خطوة على درب تمكينهم



قالت الشيماء أحمد مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة دمياط، إن تخصيص شاطئ لذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة دمياط الجديدة خطوة هامة ومبادرة جديدةً من نوعها حيث انه المقياس الحقيقى لتقدم المجتمع فى قدرته على أحتضان التنوع بين الافراد وعن طريق جهود التعاون المشترك وتضافر الجهود بين مؤسسات المجتمع والتى تمثل نموذجا حيا للولاء للوطن الغالى، وفى ظل حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ومن جانبها هنأت مدير عام التضامن الاجتماعى بدمياط الجميع، مشيدة بالجهود الحثيثة والقوية التى بذلها المنفذون، داعية الجميع إلى الاستمرار فى بذل الجهود والعمل المتفاني لخدمة الوطن والشعب المصري.



وفى سياق متصل تم تفقد أعمال التطوير الجارى تنفيذها كنموذج مطور بمنطقة الشاطىء والتى تشمل عمل مشايات وتنسيق موقع بالمنطقة، مؤكدة على مديرى الإدارات وشركات على جودة تنفيذ الأعمال.