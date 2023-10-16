كولر يحدد برنامج استعداد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني بدوري السوبر الأفريقي

يحدد مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، مع معاونيه برنامج التحضير لمباراة فريقه أمام سيمبا التنزاني الجمعة المقبل، في افتتاح بطولة دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم، والتي يرغب في تأهيل اللاعبين جيدا ليكونوا على أتم استعداد قبل موقعة سيمبا التنزاني.

ويرغب مارسيل كولر ومعاونيه في رفع الحمل البدني للاعبين في الفترة الحالية مع خوض تدريبات بدنية مكثفة للحفاظ على حساسية المباريات لدى اللاعبين، وعدم تأثرهم بالسلب مع طول فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين لمدة 6 أيام عقب انتهاء مباراتهم ضد الإسماعيلي في الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري.

ويواجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، أزمة قبل مواجهة سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي المقرر لها الجمعة المقبل في دار السلام.

ويعانى كولر من عدة غيابات ضربت خط وسط فريقه قبل المباراة المرتقبة، حيث خرج إمام عاشور من حسابات الجهاز الفني لفريقه كونه يحتاج لعشرة أيام قبل الانتظام في التدريبات الجماعية بسبب معاناته من الإصابة بكدمة شديدة في الساق ومعها جزع في الرباط الخارجي للأنكل.

كما تأكد استمرار غياب عمرو السولية، الذى يعانى من شد في العضلة الخلفية منذ نهاية الموسم الماضي، بجانب غموض موقف كريم نيدفيد الذى يعانى من الإصابة ولم يشارك في أي مباراة منذ عودته من الإعارة من فيوتشر.

ويغيب المالي أليو ديانج عن استعدادات المارد الأحمر لمواجهة بطل تنزانيا بسبب ارتباطه بأداء مباريات الأجندة الدولية مع منتخب بلاده، وسيعود قبل 24 ساعة فقط من السفر لتنزانيا، كما يتواجد مروان عطية لاعب وسط الأهلي في صفوف منتخب مصر الذى يستعد لمواجهة الجزائر ودياً.