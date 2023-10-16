خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي.. مصرع 291 ضابطا وجنديا وأسر 155 منذ انطلاق طوفان الأقصى

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن حصيلة القتلى في صفوفه منذ انطلاق عملية المقاومة الفلسطينية “طوفان الأقصى”، فى السابع من أكتوبر الجاري وصلت إلى 291 ضابطا وجنديا.

وأوضح جيش الاحتلال أنه أبلغ 155 عائلة إسرائيلية بأن أبناءها مختطفون في قطاع غزة، بحسب ما أورد موقع النشرة اللبناني.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تفعيل خطة لإجلاء سكان الشمال الذين يعيشون على مسافة تصل إلى 2 كم من الحدود اللبنانية، مع استمرار الاشتباكات بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في جنوب لبنان على مدار الأيام الماضية.

وتستعد أكثر من مئة شاحنة محملة بالمساعدات في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، للدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

ومن المنتظر أن يفتح معبر رفح في تمام التاسعة من صباح اليوم الاثنين، وأفادت مصادر إسرائيلية، بأن جنوب قطاع غزة سيشهد وقفا لإطلاق النار في نفس التوقيت للسماح بخروج مدنيين عبر معبر رفح.

ويستمر وقف إطلاق النار 5 ساعات، سيسمح خلالها بخروج الأجانب من غزة ودخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح إلى قطاع غزة.