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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يعلن تفعيل خطة لإجلاء السكان قرب الحدود اللبنانية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين تفعيل خطة لإجلاء سكان الشمال الذين يعيشون على مسافة تصل إلى 2 كم من الحدود اللبنانية، بحسب ما أورده موقع "النشرة" اللبناني.

يأتي ذلك مع استمرار الاشتباكات بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في جنوب لبنان على مدار الأيام الماضية منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة مع انطلاق عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الجاري.

وتستعد أكثر من مئة شاحنة محملة بالمساعدات في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، للدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

ومن المنتظر أن يفتح معبر رفح في تمام التاسعة من صباح اليوم الاثنين، وأفادت مصادر إسرائيلية، بأن جنوب قطاع غزة سيشهد وقفا لإطلاق النار في نفس التوقيت للسماح بخروج مدنيين عبر معبر رفح.

ويستمر وقف إطلاق النار 5 ساعات، سيسمح خلالها بخروج الأجانب من غزة ودخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح إلى قطاع غزة. 

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الاحتلال الإسرائيلي الحدود اللبنانية حزب الله جنوب لبنان
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