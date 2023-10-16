اليوم.. اجتماع مع طبيب الأهلي لمعرفة الموقف النهائي للمصابين قبل مواجهة سيمبا

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع طبيب الأهلي، على هامش تدريبات الفريق الأحمر، لمعرفة الموقف النهائي للاعبين المصابين قبل مباراة سيمبا التنزاني المحدد لها الجمعة المقبل في افتتاح بطولة دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم.

ويتواجد أكثر من لاعب مُصاب فى الأهلي حالياً، وتضم قائمة المُصابين كلاً من: إمام عاشور الذى تعرض لكدمة قوية أسفل القدم فى مباراة الإسماعيلي، ورامي ربيعة الذي أجرى جراحة في أحد أصبع القدم مؤخراً كما يغيب عن الفريق منذ فترة كل من، عمرو السولية لإصابته بمزق في العضلة الخلفية ومحمود متولي لإصابته بشد في العضلة الأمامية، وكريم فؤاد لإصابته بشد في العضلة الضامة وهناك أيضاً الثنائي صلاح محسن وكريم نيدفيد حيث يعاني الأول من شد في العضلة الخلفية فيما يعاني الثاني من شد في العضلة الأمامية.

كما تأكد غياب كل من عمرو السولية ومحمود متولي وكريم فؤاد وكريم نيدفيد عن مباره سيمبا، ومازال موقف صلاح محسن وإمام عاشور غامضاً، وإن كانت النية تتجه لعدم الدفع بالثنائي أمام بطل تنزانيا الجمعة المقبل حتى يكتمل شفاؤهما وتأهيلهما بنسبة 100% أما رامي ربيعة فتشير المعلومات إلى أنه سيكون جاهز بنسبة كبيرة لدخول قائمة الأهلي في رحلة تنزانيا.

وحال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزاني سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو في دور نصف النهائي.

والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).