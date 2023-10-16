50 ألف نسمة زيادة في عدد سكان مصر خلال 12 يوما.. خبراء: تعرقل تحقيق التنمية المستدامة.. ولا توجد حلول سريعة لتخطيها

كشفت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد سكان مصر بما يقرب من 50 ألف نسمة خلال 12 يوما من شهر أكتوبر الجاري.

وزاد عدد سكان مصر ما يقرب من 50 ألف نسمة خلال 12 يوما، مع وصول إجمالي عدد السكان الآن لـ 105،578،759 مليون نسمة مقابل 105،528،960 مليون نسمة يوم 2 أكتوبر، وفقا لـ تحديثات الساعة السكانية.

وبلغ عدد المواليد خلال الفترة من 1-10-2022 إلى نفس التاريخ في 2023 نحو 1،392 مليون مولود بمتوسط يومي 5683 مولودًا و237 مولودًا كل ساعة، بينما بلغ متوسط عدد المواليد كل دقيقة نحو 4 مواليد بما يعني مولود كل 15 ثانية تقريبا.

في سياق منفصل، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في وقت سابق، إن عدد السكان حول العالم تجاوز 8 مليارات نسمة، ويقترب من 10 مليارات في 2030، مضيفة أن 90% من المليار العاشر سيأتي من الدول ذات الدخل المتدني، فكلما زاد عدد السكان كلما تدنى الدخل.

وأضافت وزيرة التخطيط، في جلسة التحديات والفرص ضمن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن عدد سكان مصر زاد نحو 25 مليون نسمة في السنوات الـ10 الأخيرة، موضحة أنه كلما زاد عدد السكان زاد الطلب على الغذاء، وهو ما يحدث فجوة كبيرة في الأمن الغذائي، مما يضطر الدولة لاستيراد حجم كبير من الموارد الغذائية الأساسية، وإنفاق أموال كثيرة على استصلاح الأراضي.

وفي هذا السياق تقول الدكتورة سامية خضر أستاذة علم الاجتماع، أن الزيادة السكانية المستمرة في مصر كان لها أثر سلبي على قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة والسبب واضح للجميع ان الزيادة الكبيرة في عدد السكان لا يتناسب من قريب أو بعيد مع مواردنا الاقتصادية.

وأضافت خضر في تصريحات خاصة لـ " البوابة نيوز"، طالبنا مرات عديدة بوجود حلول سريعة لتخطي الأزمة عن طريق زيادة أعداد المجمعات الصناعية واستغلال تلك الزيادة في شئ إيجابي عن طريق زيادة الإنتاج والاعتماد على زيادة الصادرات وتقليل الواردات.

وفي نفس السياق يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن الزيادة السكانية أثرت بالسلب على الاقتصاد المصري لعدة أسباب من بينها زيادة الاستهلاك لدى الأفراد لأنه بالطبع مع الزيادة السكانية نستهلك كميات أقل في جميع الأشياء الي جانب وزيادة نفقات الدولة على الخدمات بالإضافة إلى زيادة أعداد انتشار البطالة والانخفاض في نسبة الأجور فى القطاع العام والخاص.

وأضاف النحاس في تصريحاته لـ " البوابة نيوز"، ان إرتفاع أسعار الوحدات السكنية والزحف العمرانى على الأراضى الزراعية، وانهيار المرافق العامة سببه الرئيسى زيادة التعداد السكاني، لذلك لابد من توعية المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية خاصة في المناطق النائية والريف ومحافظات الصعيد وتوفير وسائل تنظيم الأسرة في الوحدات الصحية.