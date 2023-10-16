التصريح بدفن جثة طفل قتلته والدته خنقا لتنتقم من زوجها  بأكتوبر

صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة طفل ٣ سنوات بعد مقتله خنقا على يد والدته بسبب خلافات زوجية بأكتوبر ، بعد مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها وبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

انتقمت من زوجها بقتل ابنها

وكشفت التحقيقات، أن والدة الطفل المتوفى، أقدمت على قتل طفها خنقا على خلفية خلافات زوجية بينها وبين زوجها " سوداني الجنسية" ، وقتلته خنقا انتقاما من زوجها ولتشابه لون بشرة الطفل مع لون بشرة زوجها.

وتبين من خلال الفحص المبدئي لجثة الطفل المتوفى، وجود آثار خنق حول الرقبة، تسببت في وفاته.

كانت الإدارة العامة المباحث الجنائية بالجيزة ، تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة طفلا ووجود آثار خنق بالرقبة.

وعلى الفور أكدت تحريات العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر أن والدة الطفل "ع.ج." 3 سنوات، تخلصت من طفلها شنقًا انتقامًا من والده "سوداني الجنسية".

بتقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر من ضبط المشكو في حقها وأقرت الأم -مصرية الجنسية- بجريمتها "علشان لون بشرته أسمر زي أبوه".

أودعت الشرطة جثمان الطفل السوداني ثلاجة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد التشريح واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير المباحث.

تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حول الواقعة والعرض على النيابة للتحقيق