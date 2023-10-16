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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيتوريا يجري بعض التعديلات على تشكيل الفراعنة أمام الجزائر

منتخب مصر
منتخب مصر
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يواجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، نظيره منتخب الجزائر وديًا مساء اليوم الإثنين، وذلك ضمن استعدادات المنتخب الوطني لخوض نهائيات بطولة أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم.


تنشر «البوابة نيوز» التشكيل المتوقع للفراعنة أمام الجزائر، بعد ان قرر البرتغالي اجراء بعد التعديلات علي تشكيل مباراة زامبيا الماضية، والذي جاء كالتالي:


في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمد حمدي.

وسط الملعب: مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد السيد زيزو 
وفي الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، محمود تريزيجيه.

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منتخب مصر ودية الجزائر التشكيل المتوقع
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