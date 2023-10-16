اليوم.. المنتخب الوطني يواجه الجزائر وديا

يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا نظيره منتخب الجزائر وديا في السابعة مساء اليوم الإثنين باستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

بدأ البرتغالي مران منتخب مصر الاخير امس بتدريبات بدنية ثم تقسيمة في نهاية المران، وشهدت منافسة قوية من اللاعبين للمشاركة أمام الجزائر، كما شهد المران الكابتن أحمد حجازي قائد منتخب مصر.

أسفر الاجتماع الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما يرتدي المنتخب الجزائري الطاقم الأخضر، وذلك في الودية التي تجمع المنتخبين في السابعة مساء اليوم الإثنين باستاد هزاع بن زايد.