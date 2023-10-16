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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شهداء ومصابون في غارات عنيفة لطائرات الاحتلال على "تل الهوا" جنوب غرب غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الأحد، أكثر من 10 غارات على بنايات ومنازل في منطقة تل الهوا، جنوب غرب مدينة غزة. 

وأفادت مصادر بالقطاع بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت بعدة صواريخ منازل وبنايات في تل الهوا، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين بجروح مُتفاوتة، مُضيفًا أن مركبات الإسعاف تواجه صعوبة في التوجه للمكان بسبب استمرار القصف في كل لحظة. 

وأشارت المصادر إلى أن عشرات المواطنين أخلوا المباني والمنازل المجاورة لمكان القصف، بسبب الأضرار الكبيرة التي أحدثها في بيوتهم، إضافة إلى التخوف من استهداف المنازل والأبراج السكنية في أي لحظة، لافتا إلى سماع أصوات صراخ في الشوارع والطرقات المحيطة جراء إخلاء المواطنين للأبراج السكنية المجاورة للقصف العنيف، وتصاعد سحب من اللهب والدخان من الأماكن المستهدفة في المنطقة. 

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شهداء ومصابون غارات عنيفة طائرات الاحتلال تل الهوا غزة
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