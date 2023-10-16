باكستان.. مقتل 6 مسلحين وإصابة 8 في اشتباك مع الأمن غرب البلاد

لقي 6 مسلحين مصرعهم وأصيب 8 آخرون يوم السبت في اشتباك مسلح مع قوات الأمن خلال مداهمة ليلية شمال غربي باكستان، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وأفاد الجيش الباكستاني يوم الأحد، بأن قوات الأمن الباكستانية نفذت مساء السبت عملية مداهمة ارتكزت على معلومات استخباراتية في منطقة مير علي بإقليم شمال وزيرستان، اتسعت لتتحول إلى عملية إطلاق نار بين الطرفين أسفر عن مقتل 6 مسلحين وجرح 8 آخرين.

وأشار الجيش إلى أنه نتيجة للعملية توفي جندي باكستاني من فرقة المداهمة، وتمت مصادرة مجموعة من الأسلحة والذخائر من مخبأ المسلحين.

وظل إقليم شمال وزيرستان لعقود من الزمن بمثابة الملاذ الآمن للمسلحين إلى أن نفذ الجيش عملية كبيرة بعد هجوم على مدرسة يديرها الجيش في بيشاور عام 2014 أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا معظمهم من تلاميذ المدارس.

وبعد العملية التي استمرت على مدار عام كامل، أعلن الجيش أنه قام بتطهير المنطقة من المسلحين المحليين والأجانب.

غير أن الهجمات العرضية استمرت، ما أثار مخاوف من أن تجد حركة طالبان باكستان، ملاذات آمنة في أفغانستان وتعيد تجميع صفوفها في المنطقة.