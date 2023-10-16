"الأونروا": غزة تشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يوم الأحد، أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة كشفت عن كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني في تصريح صحفي "لم يُسمح بدخول قطرة ماء واحدة، ولا حبة قمح واحدة، ولا لتر من الوقود إلى قطاع غزة خلال الأيام الثمانية الماضية"، مضيفا "دق ناقوس الخطر.. لأنه اعتبارا من اليوم، لم يعد زملائي في الأونروا في غزة قادرين على تقديم المساعدة الإنسانية".

وتابع لازاريني قائلا "في الواقع يتم خنق غزة وغياب الحس الإنساني في الحرب، وإذا نظرنا إلى مسألة المياه، نعلم جميعا أن الماء هو الحياة وأن المياه تنفد من غزة وأن الحياة تنفد منها".