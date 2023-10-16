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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السفير حسين هريدي: سيناء لم ولن تخرج من الحسابات الإسرائيلية

السفير حسين هريدي
السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق
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قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن ديفيد بن جوريون رئيس وزراء إسرائيل سنة 1963 زار فرنسا والتقى الرئيس الفرنسي شارل ديجول الذي سأل بن جوريون "ما أخبار سيناء؟".

وأضاف خلال حلقة خاصة من برنامج "الشاهد" عن خطة الشيطان ونقل الفلسطينيين إلى سيناء مع الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أنه لا ينبغي علينا سواء بوجود معاهدة سلام أو غيره أن نقتنع أن سيناء أصبحت خارج الحسابات الإسرائيلية،

وأوضح أن أحد أسباب انسحاب إسرائيل من قطاع غزة في 2005 هو نقل مسؤولية القطاع لمصر، وفصل القطاع عن الضفة، حتى في حالة اجتياح القطاع الآن وتحطيم حماس لن تحكم إسرائيل القطاع، ولا تريد أن تتحمل مسؤوليته، سوف تصنع فراغا فقط.

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السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق ائيل ديفيد بن جوريون رئيس وزراء إسرائيل الرئيس الفرنسي شارل ديجول انسحاب إسرائيل من قطاع غزة في 2005
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