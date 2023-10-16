السفير حسين هريدي: إسرائيل لا تريد تحمل مسئولية إدارة قطاع غزة

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن عملية تصفية القضية الفلسطينية يجب فيها فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا تريد تحمل مسئولية إدارة قطاع غزة، وإذا اجتاحت القوات الإسرائيلية القطاع فالسؤال الذي يطرح نفسه الآن إلى متى؟.

وأضاف "هريدي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه في حال تحطيم حماس من سيحكم قطاع غزة؟، لأن حماس تحكمها منذ يونيو 2007، بعد الانقلاب على السلطة الفلسطينية وهي حكومة الأمر الواقع وهي المسيطرة خلال 16 عامًا، سيطرت فيها على العقول وكل مناحي الحياة بالقطاع.

وتابع، أن السلطة الفلسطينة ليس لها وجود في قطاع غزة، و فتح لها بعض الأنصار هناك ولكن ليس بالشكل الذي يجعلهم قادرين على التعامل في القطاع بدون التعاون مع إسرائيل او مصر، مؤكدًا أن التعامل مع مصرسيلقي بمسئولية أخلاقية كبيرة علينا.