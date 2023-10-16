محلل سياسي: استمرار التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يُهدد أمن واستقرار المنطقة

قال الدكتور أحمد العوضي، المحلل السياسي، إن موقف القيادة السياسية المصرية منذ اندلاع المواجهات في فلسطين داعم بشكل لا محدود للقضية الفلسطينية، لأن القضية الفلسطينية في قلب كل مواطن مصري وقلب القيادة والمؤسسات الوطنية المصرية.

وأضاف "العوضي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “صدى البلد”، أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية يدعو للفخر والاعتزاز بالقيادة السياسية، وتشديد الرئيس السيسي على ضرورة توصيل المساعدات إلى غزة، موضحًا أن موقف مصر متوافق مع موقف الأشقاء العرب، بالإضافة إلى الإشادة والتأييد المطلق الذي حصلت عليه مصر من القيادة الفلسطينية، حيث أن مصر تعمل بشكل مباشر للتهدئة ورفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين.

وأوضح أن القيادة السياسية تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في المنطقة، وتحذيرات الرئيس السيسي من تصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى أكبر رد على تصريحات المتحدث الإسرائيلي بإعادة توطين فلسطيني غزة في سيناء، مؤكدًا أن مصر لن تتخلى عن التزامها بالقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ويشكل العدوان الإسرائيلي على غزة انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق ووقفة مصر برفض تصفية القضية الفلسطينية لحساب أطراف أخرى يحسب تماما للقيادة الوطنية المصرية.

وأشار إلى أن موقف القيادة السياسية بعث لإسرائيل رسالة مفادها أن أراضي مصر وسيادتها خط أحمر، موضحا أن استمرار التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يُمثل خطرًا كبيرًا قد يطول أمن واستقرار المنطقة، مثمنا تحركات القيادة السياسية المصرية واتصالاتها على كافة المستويات للوصول إلى تهدئة سريعة لحقن دماء الأبرياء من خلال حلول نهائية للقضية الفلسطينية.

وأكد أن القضية الفلسطينية ملف أساسي بالنسبة للدولة المصرية، ومصر لن تتخلى عن الشعب الفلسطيني، وهناك ثوابت مصرية في التعامل مع فلسطين من أجل حفظ حقوق الشعب الفلسطيني.