مدنيون إسرائيليون يعترفون بعدم تعرضهم لأذى من المقاومة الفلسطينية

قدم أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بحامعة القدس، الشكر للقيادة المصرية على دورها في دعم القضية الفلسطينية من كافة النواحي، موضحا أن الشعب الفلسطيني يقدر مواقف مصر الدائمة والتاريخية للقضية الفلسطينية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن الشعب الفلسطيني يشعر بفقدان أمل بعد المجازر الإسرائيلية في غزة.

ولفت أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بحامعة القدس، إلى أن غزة أصبحت مقبرة لأكثر من 2 مليون ونصف مليون فلسطيني، ويعمل جيش الاحتلال على تدمير للبنية التحتية في القطاع.

واستطرد أن هناك قصف عشوائي بطيران إسرائيلى وبريطاني وأمريكي على قطاع غزة، مشيرا إلى أنه لا يوجد مكان آمن في غزة وكلها تحت القصف الإسرائيلي.

وشدد أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بحامعة القدس، على أن المقاومة الفلسطينية دمرت طائرة إسرائيلية تنقل 50 جنديًا، موضحا أن بعض المستوطنين الإسرائيليين اعترفوا أن رجال المقاومة لم يتعرضوا لهم بأذى وقدموا لهم المشروبات التي احتاجوا لهم، وطلبوا منهم التواصل مع الشرطة.