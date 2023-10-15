الأنفاق كلمة السر.. لماذا أجلت إسرائيل اجتياحها البري لغزة؟

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر إنشاء مجلس الأمن القومي لأنه المسئول عن التخطيط الاستراتيجي للدولة، مضيفا أن مجلس الأمن القومي هو أعلى سلطة في الدولة ويحدد القرارات المصيرية للدولة ومنها إعلان الحرب.



وأضاف خلال لقائه على قناة صدى البلد، أن مجلس الأمن القومي يحدد التوجه المصري في الفترة المقبلة بشأن الأوضاع في قطاع غزة، لافتا إلى أن المجلس عقد أول اجتماع له اليوم برئاسة الرئيس السيسي لمناقشة الأوضاع والتطورات الحالية ف الأراضي الفلسطينية.

وأوضح اللواء محمد الغباري، أن إسرائيل تريد الانتقام من حركة حماس بعد العملية الأخيرة التي نفذتها، موضحا أن إسرائيل لن تقتحم قطاع غزة بريا ما دام بها مواطنين على الأرض.

وأشار اللواء الغباري، إلى أن إسرائيل حصلت من أمريكا على قنابل أعماق وصواريخ جديدة لمواجهة المقاومة الفلسطينية، لافتا إلى أن قرار تأجيل العلمية البرية لإسرائيل على قطاع غزة نتيجة عدم القدرة على الاقتحام حاليا وخوفا من عقبات وخيمة نتيجة عدم الرؤية الواضح لمسرح الحرب بالنسبة لها.

وشدد على أن الأنفاق هي التحدي الأكبر لاقتحام إسرائيل غزة بريا، مبينا أن حركة حماس تملك الخبرة في إنشاء الأنفاق وهو ما يصعب العملية خاصة على إسرائيل.

كما أكد أن حرب 6 أكتوبر، هي بمثابة منهج للحياة، مبينا أن العملية الفلسطينية هي قريبة ما تم تنفيذه في حرب أكتوبر خاصة في التنفيذ والسرية والدقة واقتحام المستوطنات الإسرائيلية وهو ما ساهم في تحقيق أهدافها.

ولفت إلى أن من ضمن المشكلات التي تواجه العملية البرية لإسرائيل على غزة ، هي مدى جاهزية الجندي الإسرائيلي للاقتحام البري، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تلجأ إسرائيل للاحتياط ولكن ستكون صعوبة أيضا في ذلك لعدم الجاهزية.