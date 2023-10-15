مصرع شخص في اصطدام موتوسيكل وتوكتوك بالدقهلية

لقى شخص مصرعه أمام قرية ابراهيم عبدالهادي التابعة لمركز بني عبيد محافظة الدقهلية حال استقاله موتوسيكل واصطدامه بتوك توك وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بني عبيد المركزي تحت تصرفات النيابة العامة.

ورد للواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود اشارة الي مامور مركز شرطة بنى عبيد من مستشفى بنى عبيد المركزي بوصول شخص جثة هامدة ادعاء حادث طريق .

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد الي مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع المدعو "عبد الوهاب رشدي عبد الوهاب"، 30 عامًا، ومقيم قصاصين الازهار بمحافظة الشرقية، اثر حادث تصادم موتوسيكل مع توك توك امام قريه ابراهيم عبد الهادي التابعه لمركز بني عبيد .

جري نقل الجثة الي مشرحة مستشفى بني عبيد المركزي تحت تصرفات النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.