تقارير: محمد صلاح يساند القضية الفلسطينية من خلال الهلال الأحمر

الأحد 15/أكتوبر/2023 - 11:28 م

‎كشفت تقارير صحفية، أن محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم نادى ليفربول الإنجليزى، أقدم على دعم القضية الفلسطينية بالتبرع لأهالي غزة المحاصرين تحت القصف الإسرائيلي.

وأشارت التقارير أن نجم منتخب مصر، تبرع لجمعية الهلال الأحمر المصري الذي يقدم مساعدات طبية وإنسانية عاجلة للأشقاء في غزة، بالتزامن مع ما يتعرضون له الأيام الماضية من قصف متواصل، ومحاولات تهجير من منازلهم.

وتعرض صلاح لهجوم من جماهير كرة القدم العرب الداعم للقضية الفلسطينية بعد مطالبات بسبب عدم نشره أو تحدثه عن دولة فلسطين وأحداث قطاع غزة.



من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، إن الغارات الجوية العسكرية الإسرائيلية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2670 شخصًا وإصابة 9600 آخرين منذ هجمات المقاومة السبت الماضي.