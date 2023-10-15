2726 شهيدًا و10800 جريح جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، ارتفاع عدد الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2726، وارتفاع عدد الجرحى إلى نحو 10800، منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر الجاري.

وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي - أن عدد ‎الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2670، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بينما وصل عدد الجرحى إلى 9600، فيما ارتفع عدد الشهداء في الضفة إلى 56 والجرحى إلى أكثر من 1200.

وفي السياق ذاته.. قالت مصادر في مستشفيات القطاع، إن أكثر من 50 عائلة شطبت بشكل كامل من السجل المدني، جراء ارتكاب الاحتلال مجازر بقصف البيوت على رؤوس ساكنيها، في عدد من مدن ومخيمات القطاع.

وبحسب الدفاع المدني، فإن أكثر من 1000 شخص مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل في مختلف أنحاء القطاع.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي، بقصف عنيف من الطيران الحربي، والبوارج والزوارق الحربية، ومدفعية الاحتلال التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعا مئات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير في الممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية، ومحو مربعات سكنية بأكملها.