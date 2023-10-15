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الأحد 15 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزيرا خارجية روسيا والبرازيل يبحثان التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره البرازيلي ماورو فييرا، الوضع الحالي في منطقة الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي والخطوات الممكنة لوقف التصعيد.

وأشارت الخارجية الروسية - في بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم الأحد- إلى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والخطوات الممكنة لوقف التصعيد.

وأضافت أن الجانبين أكدا الحاجة الملحة لضمان حماية المدنيين ومنع اتساع الأزمة إلى دول أخرى في المنطقة.

وأوضح البيان أن وزير الخارجية الروسي شدد على أنه لا يوجد بديل للعودة إلى البحث عن حلول مقبولة للطرفين، بالاستناد للإطار القانوني الدولي المعترف به عموما لعملية التسوية في الشرق الأوسط، والتي ينبغي أن يكون هدفها النهائي إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

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سيرجي لافروف البرازيل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
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