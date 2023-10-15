بالفيديو.. الزراعة: الدولة نجحت في القضاء على السحابة السوداء

قال الدكتور علاء عزوز، رئيس القطاع الارشادى بوزارة الزراعة، إن الدولة تبذل قصارى جهودها للحفاظ على البيئة والمناخ، عبر حملات توعية كبيرة للمزارعين بدأت منذ عام 2016، بضرورة الاستفادة من قش الأرز بطريقة آمنة، بدلا من حرقه.



وأوضح ، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد، أن الحملات التوعوية تمت فى كل المحافظات، وأصبح قش الأرز شو قيمة ويدخل فى صناعة الاعلاف والاسمدة العضوية، وبالتالى يحسن من جودتها، مما ساهم في توفير فرص عمل جديدة فى العديد من المجالات.

واضاف، إن الحملات نجحت فى القضاء على السحابة السوداء، وأصبح حرق قش الأرز يتم فى إطار ضيق لا يتعدى 1 فى 10 آلاف.

