الرئيس الفرنسي يحذر نظيره الإيراني من "أي تصعيد" للصراع بين إسرائيل وحماس

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، وحذره خلاله من "أي تصعيد أو توسع" رقعة الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس، خاصة في لبنان، حسبما أفاد بيان للرئاسة الفرنسية اليوم الأحد.

وأشار ماكرون إلى ضرورة أن يدين الجميع الهجمات التي استهدفت إسرائيل، مؤكدا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأضاف أن هناك فرنسيين من بين الضحايا والرهائن الذين تم احتجازهم، ويشكل إطلاق سراحهم أولوية قصوى بالنسبة لفرنسا.

وحذر ماكرون نظيره الايراني من "أي تصعيد أو تمدد" رقعة الصراع الدائر، وخاصة في لبنان، مضيفا أن "إيران، نظرا لعلاقاتها مع حزب الله وحماس، تتحمل مسئولية في هذا الصدد"، مشيرا إلى أنه يتعين على إيران أن تفعل كل ما في وسعها لتجنب تفجر الوضع على الصعيد الإقليمي.

كما أشار الرئيس الفرنسي إلى الوضع الإنساني في غزة، مؤكدا موقف فرنسا المتمثل في ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين في غزة الصراع الدائر واحترام القانون الإنساني الدولي.

وقال إن فرنسا تتخذ أيضا خطوات بالتعاون مع الأمم المتحدة لدعم العمليات الإنسانية في غزة.

ومن ناحية أخرى، أعرب ماكرون مجددا عن قلقه البالغ إزاء وضع المواطنين الفرنسيين الأربعة الذين ما زالوا محتجزين في إيران وطلب إطلاق سراحهم فورا.