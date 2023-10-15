سفير تونس: وصول طائرة مساعدات إنسانية تونسية إلى مطار العريش لدعم غزة



أكّد السفير محمد بن يوسف، سفير تونس ومندوبها لدى الجامعة العربية أنه تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية التونسية السيد قيّس سعيّد، وصلت طائرة عسكرية تونسية محملة بالمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق إلى مطار العريش الدولي ظهر يوم الأحد 15 أكتوبر 2023.

وقد تمّ حفظ هذه المساعدات، التي تشمل حوالي 12 طن من المستلزمات الطبية والصحية وحليب الأطفال موجهة لفائدة الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك بمستودع تجميع المساعدات بمطار العريش في انتظار ايصالها الى غزة فور فتح طريق آمن.

وأضاف السفير محمد بن يوسف أنه ستتم، في الفترة القادمة، مواصلة تنظيم رحلات جوية أخرى في إطار وقوف سيادة الرئيس قيس سعيّد وشعب تونس الثابت وغير المشروط إلى جانب الشعب الفلسطيني الأبي في هذه المحنة والوضع الخطير الذي يشهده قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان غاشم وانتهاكات صارخة لكل القوانين والمواثيق من قبل قوات الاحتلال.

وتقدم سفير تونس بجزيل الشكر للشقيقة مصر على جهودها والتسهيلات التي قدّمتها للبعثة ولا سيما في مستوى سرعة الحصول على ترخيص العبور والإرساء للطائرة العسكرية والتسهيلات الكبيرة المقدمة للطائرة ولطاقمها في مطار العريش الدولي، وهذا أمر ليس بغريب على الشقيقة مصر.