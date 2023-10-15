تعرف على نتائج بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها الثامنة

اختتمت مساء اليوم الأحد، فعاليات بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها الثامنة والتي أقيمت بصالة 2 باستاد القاهرة خلال الفترة من 12 وحتى 15 أكتوبر الجاري.

وشهد اليوم الختامي إقامة المباريات النهائية في مسابقات فردي الرجال وفردي السيدات وزوجي الرجال وزوجي السيدات والزوجي المختلط.

وحصدت الفرنسية "رومان كلوتكس" على الميدالية الذهبية بمنافسات فردي السيدات بعد فوزها على البولندية "ويتوريا دبزكنيسكي" بنتيجة 2 - 0، فيما حصل مواطنها الفرنسي "يانيس جودين" على ذهبية فردي الرجال بعد فوزه على الإنجليزي "هاري هويانج" بنتيجة 2-1.

فيما توج الزوجي الجزائري المكون من "ياسمينا شيباح وليندا مازري" بذهبية زوجي السيدات بعد فوزهن على الزوجي الألماني "جوليا ماير ولينوا ميكاليسكي" بنتيجة 2-1، أما ذهبية زوجي الرجال فكانت من نصيب الزوجي الفرنسي المكون من: "لويس ديكورت وكونتين روجنيه" بعد فوزهم على الزوجي الألماني المكون من: "جونيس جينسين وكينيس نيومان" بنتيجة 2-0.

وفيما يخص منافسات الزوجي المختلط، توج الزوجي الألماني المكون من "بذهبية الزوجي المختلط "جوليا ماير وجونيس جينسين" على الزوجي الجزائري المكون من: "كوسيليا معماري وتانينا معماري" بنتيجة 2-0.

وكان المنتخب المصري قد توج بميداليتين برونزيتين في منافسات زوجي السيدات عن طريق "ضحى هاني وهنا زاهر" والزوجي المختلط المكون من "أدهم حاتم وضحى هاني" مساء أمس السبت بعد خسارتهم في نصف النهائي.

وقام الدكتور علي حسب الله رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة ومحمد كمال وشهاب يحيى ومنة الله طناني وكريم شديد ووليد الكسار أعضاء مجلس الإدارة بتسليم ميداليات وجوائز البطولة على اللاعبين واللاعبات الفائزين، وبرفقتهم الأسكتلندي جون شيرار مدير التطوير بالاتحاد الدولي عن القارات الست، والكيني جيف أوموكيكي عضو الاتحاد الإفريقي للعبة، والمغربية رجاء رشدي مسؤول التدريب والتطوير بالاتحاد الأفريقي.