الجيش الأوكراني: 60 اشتباكا قتاليا بين القوات الروسية والأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية

شهدت جبهة القتال بين القوات الأوكرانية والروسية 60 اشتباكا عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما أعلنته هيئة الأركان الأوكرانية.

وذكرت هيئة الأركان - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أن القوات الروسية شنت هجومين صاروخيين و43 غارة جوية، وأطلقت النار براجمات الصواريخ 59 مرة على المواقع والمستوطنات الأوكرانية.

ووفقا لبيان الهيئة عبر "فيسبوك"، فإنه في أعقاب الهجمات الروسية، تم الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين، فضلا عن الأضرار التي لحقت بالمنازل السكنية وغيرها من البنية التحتية المدنية، وتأثرت حوالي 100 مستوطنة بضربات مدفعية القوات الروسية في مناطق "تشيرنيهيف وسومي وخاركيف ولوهانسك ودونيتسك وزابوريزهيا وخيرسون".

وتواصل القوات الأوكرانية الدفاع عن مواقعها في شرق وجنوب أوكرانيا، وتنفذ العملية الهجومية في اتجاه "ميليتوبول" و"باخموت".