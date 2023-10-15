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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مستشار الأمن الأمريكي: بايدن سيطلب من الكونجرس حزمة مساعدات مشتركة لأوكرانيا وإسرائيل

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان
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أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم أن يطلب من الكونجرس في الأيام المقبلة الموافقة على حزمة من المساعدات العسكرية المشتركة لأوكرانيا وإسرائيل بمبلغ يزيد بشكل كبير عن ملياري دولار.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن سوليفان قوله: "إن الولايات المتحدة ستواصل تزويد أوكرانيا بالذخيرة للدفاع ضد الهجوم الروسي المكثف".. مضيفا أن بايدن أوضح أنه سيتقدم إلى الكونجرس بحزمة تمويل لأوكرانيا، بالإضافة إلى الدعم المستمر لإسرائيل.

وتابع سوليفان قائلا "يمكن أن تحدث مشاورات مكثفة مع الكونجرس هذا الأسبوع بالذات، حيث نعمل على مثل هذه الحزمة ونسعى إلى تأمين دعم الحزبين لها".

وردا على سؤال حول حزمة المساعدات التي تبلغ قيمتها ملياري دولار، والتي ستجمع بين أوكرانيا وإسرائيل وقضايا الحدود الداخلية ودعم تايوان في قضية واحدة، أجاب سوليفان بأن "الرقم سيكون أعلى بكثير من ذلك".

وأوضح سوليفان أن المساعدات ستشمل بالتأكيد المعدات العسكرية اللازمة للدفاع عن الحرية والسيادة والسلامة الإقليمية في أوكرانيا، ولمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وذكرت "يوكرينفورم" أن واشنطن أعلنت سابقا عن حزمة مساعدات دفاعية جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار.

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