موازنة مجلس النواب: 0.5% حجم وزن مصر في الاقتصاد العالمي

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزن الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي يقدر بـ17%، بينما وزن مصر في الاقتصاد العالمي، على أحسن تقدير لا يزيد عن 0.5%، وهذا لا يليق بدولة مثل مصر التي تمتلك حضارة كبيرة.

وتابع "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الاحد، أن مصر دولة آمنة، ولكن هناك اشتعال في كافة الجبهات الاستراتيجية للدولة المصرية سواء الجنوب أو في الغرب أو في الشرق ، معقبًا:" مصر دولة أمنة في وسط بركان".

وأضاف أن معدل التضخم في مصر خلال الفترة الحالية معقدة، ولا يماثل التضخم الحالي التضخم الذي حدث في عام 2016 الذي يسيطر عليه البنك المركزي من خلال سحب السيولة عن طريق طرح شهادات ادخارية، مشيرًا إلى ان التضخم الحالي حدث بسبب ارتفاع الأسعار في الخارج، ووجود أزمة في سلاسل الإمداد العالمية.

ولفت إلى أن مصر تستورد سلع وبضائع بـ90 مليار دولار، ولكن خلال الفترة الأخيرة نجحت الدولة في خفض الاستيراد بسبب الازمة الاقتصادية الحالي.

