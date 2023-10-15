برلماني: قرارات مجلس الأمن القومي تعكس يقظة وقوة مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها

أكد النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، على أهمية القرارات الصادرة عن مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس السيسي، وذلك برفض سياسة التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

وقال الصيرفي فى تصريحات صحفية له اليوم إن اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة السيسي جاء في وقته تماما، حيث تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بما صدر عن المجلس على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

وقال جابر الصيرفي، ان مصر موقفها واضح وما تحاول أن تروجه السياسة الاسرائيلية مؤخرا بعد عملية طوفان الأقصى،مرفوض تماما ولا يمكن قبوله ويتعارض مع الأمن القومي المصري.

ولفت إلى أن أمن مصر القومى خط أحمر ولا تهاون فى حمايته، والقضية الفلسطينية تحل على الأرض الفلسطينية وليس بتصديرها لدول الجوار.

واختتم الصيرفي، أن اجتماع الرئيس السيسي ومجلس الأمن القومي لمتابعة تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، يعكس يقظة وقوة مصر للحفاظ علي أمنها واستقرارها، كما يؤكد وجود مساندة حقيقية لقضية الشعب الفلسطيني سياسيا ورسميا وعلى مختلف الأصعدة.