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الأحد 15 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزيرا خارجية الإمارات وماليزيا يبحثان هاتفيا التطورات بالمنطقة وجهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الإماراتي
وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان
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بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي، مع وزير خارجية ماليزيا السيناتور الدكتور زمبري عبد القادر، التطورات في المنطقة وجهود خفض التصعيد وحماية المدنيين.

وناقش الوزيران التداعيات الأمنية والإنسانية للأزمة الراهنة وجهود فتح ممرات آمنة بشكل عاجل لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية للمدنيين، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكد الوزيران أهمية تكثيف الجهود لاحتواء الأزمة الراهنة وإنهاء التطرف والتوتر والعنف الذي يزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

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الامارات الشيخ عبد الله بن زايد ماليزيا
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