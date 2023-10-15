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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حسام المندوه: سنتخذ الإجراءات القانونية للطعن على حكم استبعادي من انتخابات الزمالك

حسام المندوه، أمين
حسام المندوه، أمين صندوق قائمة حسين لبيب
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علق حسام المندوه، أمين صندوق قائمة حسين لبيب، على قرار على استبعاده من خوض انتخابات نادي الزمالك، قائلا إنه لن يعلق على الأحكام القضائية، إذ إنه يحترم كل الأحكام القضائية، وفي الوقت نفسه سيتخذ الإجراءات القانونية من تقديم إشكال وطعن. 

وأضاف "المندوه"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه يثق بالقضاء على إثبات صحة موقفه.

وعن إجراء تعديلات على قائمة حسين لبيب، أوضح أن قرار استبعاده صدر منذ ساعات، ولكن ما يركز عليه حاليا هو اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه استبعاده، والمستشار القانوني للقائمة بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية، وسيحترم ما سيصدره القضاء، وخلال أيام أو ساعات قليلة سيتبين الموقف بشكل كامل.
 

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حسام المندوه قائمة حسين لبيب انتخابات نادى الزمالك
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