"صوتك مستقبلك.. انزل شارك" ندوة للهيئة العامة للاستعلامات بالتربية النوعية بالمنصورة

نظم قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للإستعلامات بمجمع اعلام المنصوره اليوم الأحد ندوة بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة شارك فيها مجموعه من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

حاضر فيها الدكتور محي الدين اسماعيل عميد الكلية والدكتور محسن محمد عبداللطيف وكيل الكلية والدكتور أحمد حسين محمد رئيس قسم الاعلام التربوي بالكلية والدكتورة اريج عبدالرازق الصعيدي وكيل الكليه للتدريب.

وبدأت فعاليات الندوه بالسلام الجمهوري وأدار اللقاء نهله دياب كبير اخصائي اعلام المنصوره بإشراف حماده حامد مدير المركز ثم ألقت نهله دياب كلمة ترحيب بالحضور ثم تحدثت حول دور الهيئه العامه للاستعلامات .

وتناولت الندوه عدة نقاط منها ماذا يحدث لو لم تكن هناك مشاركه سياسيه ؟ وماذا لو حدثت المشاركه السياسيه ؟ ورأي الدين في الحق الانتخابي.

كما تناولت الندوه الحديث عن الوضع في الدول العربية المجاوره "ليبيا، السودان، سوريا، العراق، فلسطين" وماهي العمليه الانتخابيه من له حق الانتخاب ؟ومامعني التصويت؟ وصفات الناخب والمنتخب وانظمه الانتخابات وانواعها .

جرى التأكيد خلال الندوة على أن المشاركه السياسيه تؤدي لإستقرار البلاد والحفاظ على الوطن والقضاء على الفكر المنحرف والمتطرف .

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