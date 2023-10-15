أحمد ناصر: قرارات حاسمة لعمومية الاتحاد الأفريقي للتراثيلون

أكد اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي للترايثلون أن مجلس الإدارة عقد اجتماع مهم لعمومية الاتحاد الافريقي على هامش استضافة مدينة الغردقة للبطوليتن الأفريقية والعربية.

وقال اللواء أحمد ناصر إن مجلس الاتحاد الافريقي ناقش العديد من القضايا الهامة وخرجنا بعدد من القرارات الحاسمة بالإجماع.

على الجانب الاخر اختتمت مساء اليوم منافسات البطولتين العربية والأفريقية للترايثلون المقامة حالياً بمدينة الغردقة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وشهدت منافسات البطولة خلال اليومين الماضيين تفوقا ملحوظا للاعبي المنتخب المصري في كافة المراحل السنية بالإضافة للاعبي منتخب البارالمبية الذين تفوقوا على أنفسهم وأثبتوا قدرتهم على التواجد في أكبر وأهم الأحداث القارية والعالمية.

من جانبه أشاد اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي للترايثلون ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة بالدور الكبير للدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم الأول للرياضة المصرية وكذلك الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي يدعم بكل قوة كافة الألعاب الرياضية.

كما وجه الشكر للاعبين وأولياء الأمور الذين يدعمون أبنائهم للوصول لمنصات التتويج.

ووجه اللواء أحمد ناصر الشكر أيضا للواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر وكافة الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة سواء رجال الأمن أو وزارة الصحة الكل تسابق للخروج بهذا الحدث الضخم بشكل أبهر كافة الدول المشاركة.

كما أشاد اللواء أحمد ناصر بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء اللجان المنظمة للبطولة بعد النجاح الكبير لاستضافة محافظة البحر الأحمر البطولة الأفريقية والعربية.

وأشار ناصر إلى أن هذه البطولة شهدت منافسات قوية نظراً لاعتمادها ضمن البطولات المؤهلة للأوليمبياد بباريس 2024.