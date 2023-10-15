بسبب لون بشرته.. سيدة تنهى حياة طفلها خنقا في أكتوبر

تجردت ربة منزل من جميع مشاعرها الإنسانية وأنهت طفلها يبلغ من العمر 3سنوات شنقاً في منطقة أكتوبر.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بالعثور علي طفل جثة هامدة، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفل يدعي صقر.م، يبلغ من العمر 3سنوان، وبه اثار شنق حول الرقبه.

وبعمل التحريات تبين أن والد الطفل وراء قتله بعدما قامت بخنقه بحبل حول رقبته بسبب لون بشرته السمراء،تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهتهما اعترفت بارتكاب الواقعة،تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة خ.