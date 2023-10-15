الأولمبية تهنئ اتحاد السباحة بذهبية عبدالرحمن سامح في بطولة العالم

قدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة للمهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة بعد حصول عبدالرحمن سامح على الميدالية الذهبية لمنافسات 50 متر فراشة بكأس العالم باليونان.



وحقق عبدالرحمن سامح الميدالية الذهبية لمنافسات 50 متر فراشة بزمن وقدره 23.04 ثانية ليتأهل لبطولة العالم بالدوحة 2024 وإستمرار رفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية واهتمام فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية