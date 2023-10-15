وكالة كيودو: تأييد الحكومة اليابانية عند أدنى مستوى منذ 2021

قالت وكالة كيودو للأنباء استنادا إلى استطلاع رأي أجرته إن نسبة التأييد لحكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تراجع إلى 32.3 بالمئة وهي أقل نسبة منذ تشكيل الحكومة في 2021.

وذكرت الوكالة أن الرقم هبط 7.5 نقطة مقارنة باستطلاع سبتمبر وأنه قل أيضا عن نسبة التأييد المسجلة في نهاية العام الماضي التي بلغت 33.1 بالمئة.

وقال 58.6 بالمئة من المشاركين في استطلاع أجرته الوكالة عبر الهاتف أمس السبت واليوم الأحد إنهم لا يتوقعون وجود فوائد جمة لحزمة اقتصادية تعتزم الحكومة إعدادها بحلول نهاية هذا الشهر.

وأظهر الاستطلاع أيضا أن 63.2 بالمئة من المشاركين يعتقدون في وجود حاجة إلى خفض ضريبة الدخل ليتمكنوا من التأقلم مع ارتفاع التضخم.

وفي وقت سابق، أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي في اليابان أن الإنفاق الرأسمالي والاستهلاك الخاص قد تراجعا في الفترة من أبريل إلى يونيو، مما يسلط الضوء على الحالة الهشة للاقتصاد الياباني، الذي يواجه بالفعل رياحا معاكسة من ضعف النمو الاقتصادي في أميركا والصين.

وأظهرت بيانات منفصلة أن الأجور الحقيقية المعدلة في ظل التضخم انخفضت في يوليو للشهر السادس عشر على التوالي في علامة على أن الأسر لا تزال تشعر بوطأة ارتفاع الأسعار، مما ينذر بالسوء بالنسبة للاستهلاك.

يذكر أن الاقتصاد الياباني كان قد شهد تعافيًا متأخرًا من جائحة كوفيد-19 هذا العام، حيث أدى ارتفاع تكاليف المعيشة وتعثر الطلب العالمي إلى ضبابية التوقعات.