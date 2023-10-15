السيطرة على حريق هائل بالمدرسة الثانوية الفنية الصناعية للبنات ببلقاس

تمكنت قوات الحماية المدنية فى محافظة الدقهلية منذ قليل من السيطرة على حريق هائل شب بالمدرسة الثانوية الفنية الصناعية للبنات بمدينة بلقاس فيما أنقذت العناية الإلهية مئات الطالبات حيث أن الحريق نشب عقب انتهاء اليوم الدراسى.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس بنشوب حريق هائل بالمدرسة الثانوية الفنية الصناعية للبنات بمدينة بلقاس .

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة بلقاس وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء ومسؤلى مجلس المدينة برئاسة غاده الحمادى رئيس المجلس ومسؤلى الإدارة التعليمية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحرق شب فى جناح الورش بالمدرسة والمكون من ثلاث أدوار ويحتوى على ٩ فصول.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل انتقاله الى باقى مبانى المدرسة فيما لم يسفر الحريق عن اى إصابات أو خسائر فى الأرواح حيث أن الحريق شب بعد انتهاء اليوم الدراسى .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التى كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وأمرت بانتداب المعمل الجنائى لبيان أسباب الحريق .